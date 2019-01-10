В клиниках Москвы в январе проведут бесплатные консультации

Москва, , 08:05 — REGNUM В медицинских учреждениях Москвы в январе пройдут Дни открытых дверей. В рамках проекта «Входите, открыто!» москвичи смогут бесплатно пройти обследования и получить консультации врачей, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, с 12 по 25 января жители Москвы смогут получить консультации различных специалистов, а также послушать лекции медиков о том, как сохранить своё здоровье.

Для участия в акции «Входите, открыто!» нужно предварительно зарегистрироваться или заранее записаться на прием.

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Как сообщало ИА REGNUM, медицинские заведения Москвы регулярно проводят Дни открытых дверей. Так, в 2018 голу москвичи смогли получить бесплатные консультации и пройти обследование в марте, июле и октябре.

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