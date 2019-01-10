Порошенко незаконно наградил лидера украинских раскольников — СМИ

Киев, , 07:56 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко нарушил закон, наградив бывшего главу религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета званием Героя Украины, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор юстиции Василий Вовк, сообщил 9 января ресурс «Союз православных журналистов».

Согласно закону, Порошенко не имел права лично принимать решение о награждении Филарета, кроме того, он должен был сначала получить представление от государственных органов — правительства, Верховной рады, и других ведомств, перечисленных в уставе награды.

«Выдвижение кандидатуры к присвоению звания Герой Украины осуществляется по месту работы лица», — добавил Вовк.

Ни одно из этих требований не было выполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Пётр Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины. Позже вице-премьер министр страны Вячеслав Кириленко признал, что раскольник получил награду за «духовную победу над Россией».

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