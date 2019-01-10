«Почта России» начала эксперимент по автооплате пошлин за интернет-покупки

Москва, , 07:50 — REGNUM В России с 9 января «Почта России начала автоматически взимать пошлины при покупке товаров из-за рубежа, стоимость которых превышает 500 евро. До этого подобный платеж нужно было выполнять отдельно. Как уточнили в пресс-службе ФГУП, подобный эксперимент запущен совместно с Федеральной таможенной службой и направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет торговли.

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Технологическое решение, позволяющее взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе, было разработано заранее. В ФГУП отметили, что возможность онлайн-оплаты пошлин уже в ближайшее время станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов. Это позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.

«Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли», — отметили в «Почте России».

Добавим, что запуск эксперимента стал возможен после вступления в силу приказа Минфина РФ от 21 декабря 2018 года, согласно которому назначенные операторы почтовой связи наделяются правами по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России беспошлинный порог для товаров из онлайн-магазинов снизился до 500 евро в месяц. На покупки свыше этой суммы и массы в 31 кг придётся заплатить 30% от стоимость товара, но не менее четырёх евро за каждый килограмм сверх лимита.

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