В новогодние праздники ВДНХ посетили более 400 тыс. человек

Москва, , 07:46 — REGNUM В Москве в новогодние каникулы (с 30 декабря по 8 января) посетили ВДНХ более 400 тыс. человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Для посетителей выставки было подготовлено более 100 различных праздничных мероприятий.

В частности, гости смогли посмотреть спектакли, шоу, детские представления, выставки и поучаствовать в мастер-классах.

Зимой на ВДНХ появятся новые экзотические развлечения‍

Также на ВДНХ для москвичей и гостей столицы работает два катка, трасса для детских снегоходов, ярмарки, красочные световые инсталляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 года на ВДНХ открылась площадка для отдыха и интересных развлечений — «Города зимы» — площадью более 34 тыс. кв. метров.

Завершит свою работу «Город зимы» 10 марта 2019 года.

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