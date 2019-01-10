В Москве 10 января будет облачно с небольшим снегом

Москва, , 07:44 — REGNUM Синоптики пообещали москвичам 10 января облачную погоду с небольшим снегопадом. Ожидается мороз до минус 8 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Днем −6…−8 °C», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В ночь на 11 января температура в столице опустится до минус 12 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о перепадах атмосферного давления в столичном регионе. Давление будет расти до 11 января и составит 752−754 мм. рт. ст., затем с 12 января начнется резкое падение — до 731−732 мм.

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