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На Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний

Общество

Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек

Москва, 10 января 2019, 07:28 — REGNUM  В Москве готовятся к православному празднику — Крещение Господне. К 19 января в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний, сообщается на портале мэра Москвы.

На площадках организуют пункты горячего питания, установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенской купели будут наблюдать сотрудники полиции и медики.

Ожидается, что в 2019 году в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек.

В мэрии уточнили, что окунуться в крещенскую прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве в ночь с 18 на 19 января в крещенских омовениях приняли участие 148 тыс. человек. Были открыты 57 специально оборудованных купальных мест.

Ранее на эту тему: Около 60 площадок для купания оборудуют в Москве на Крещение

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Крещение Господне (Богоявление)
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