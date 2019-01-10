На Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний

Москва, , 07:28 — REGNUM В Москве готовятся к православному празднику — Крещение Господне. К 19 января в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний, сообщается на портале мэра Москвы.

На площадках организуют пункты горячего питания, установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенской купели будут наблюдать сотрудники полиции и медики.

Ожидается, что в 2019 году в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек.

В мэрии уточнили, что окунуться в крещенскую прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве в ночь с 18 на 19 января в крещенских омовениях приняли участие 148 тыс. человек. Были открыты 57 специально оборудованных купальных мест.

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