Хабаровская полиция опровергла участие в похоронах криминального авторитета

Амурск , Хабаровский край, , 07:25 — REGNUM Похороны криминального авторитета Юрия Зарубина в городе Амурске Хабаровского края обернулись скандалом. На появившемся в сети видео видна процессия из десятков людей, следующая по проезжей части. Кроме того, автор ролика утверждает, что для похорон в городе дороги посыпали песком и частично перекрыли автомобильное движение, а в прощальной церемонии приняли участие даже сотрудники местной прокуратуры и отдела полиции.

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Однако эту информацию в УМВД по Хабаровскому краю опровергли. Как заявила руководитель пресс-службы правоохранительного ведомства Ирина Щеголева, она не соответствует действительности.

«Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке», — приводит РИА Новости слова Щеголевой.

Кроме того, руководитель пресс-службы главка добавила, что движение во время похорон не перекрывалось. Сделать это пытались сами участники процессии, но их попытки были пресечены сотрудниками ГИБДД. А сам автор ролика состоит на учёте в полиции.

Назвали несоответствующей действительности сообщения о якобы участии сотрудников прокуратуры в похоронах криминального авторитета и в надзорном ведомстве, сообщив, что в это время прокурор Амурска находился в Хабаровске.