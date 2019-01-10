Воронежский технический университет посетили школьники из ДНР и ЛНР

Воронеж, , 07:20 — REGNUM Учащиеся средних школ из Донецкой и Луганской народных республик посетили Воронежский государственный технический (ВГТУ) университет с целью участия в Зимних открытых лично-командных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Встреча со школьниками прошла в университете накануне. 38 юношей и девушек, занимающихся пожарно-спасательным спортом, провели тёплый прием и организовали экскурсию. Встречу открыл доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности ВГТУ Леонид Карпов. С приветственным словом к гостям обратился проректор по учебной работе ВГТУ Александр Колосов.

В свою очередь, ведущий специалист факультета довузовского обучения ВГТУ Наталья Горшкова подробно рассказала об условиях поступления в университет для граждан ДНР и ЛНР. Также ребятам показали познавательный фильм о вузе, снабдили необходимой информационной и справочной литературой. Поблагодарив за радушный прием, юноши и девушки отправились готовиться к соревнованиям. Они пройдут 10 и 11 января в Воронеже.

Читайте также: В Воронеже открыли выставку к 110-летию технического образования в регионе