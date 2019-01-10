Мутко рассказал о выплатах за разрушенные квартиры в Магнитогорске

Москва, , 07:21 — REGNUM Собственники, чьи квартиры были разрушены при взрыве бытового газа в Магнитогорске, получат единовременные выплаты из расчета 31 725 рублей за квадратный метр общей площади утраченного жилья. Средства выделены для приобретения новых квартир, сообщает пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

Единовременные выплаты положены 101 семье — это 238 человек, лишившихся жилья. Деньги смогут получить собственники квартир, лица, имеющие документы на регистрацию права собственности и те, кто имеет постоянную регистрацию в пострадавшем доме.

Мутко отметил, что соответствующие распоряжения правительства РФ уже подписаны. Выделенные средства будут незамедлительно переданы Челябинской области, чтобы оставшиеся без жилья люди смогли как можно скорее обзавестись новым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить 147 млн рублей из резервного фонда правительства на приобретение квартир для жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске.

Напомним, взрыв бытового газа, за которым последовало обрушение одного из подъездов многоэтажного дома, произошел в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек.

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