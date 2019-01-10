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В Британии кошка испортила редкую картину XVII века

Общество

Падме не оценила полотно

Лондон, 10 января 2019, 03:37 — REGNUM  Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.

Падме прыгнула на полотно работы художника Джона Майкла Райта и порвала его. Стоимость картины составляет несколько тысяч фунтов стерлингов.

«Падме не фанат Джона Майкла Райта и о содеянном не жалеет», — сказал Гросвенор.

Отметим, что животное прыгнуло в центр картины, повредив портрет. Гросвенор отмечает, что полотно подлежит восстановлению, тем более что Падме не повредила то место картины, где было лицо. Однако реставрация приведет к большим расходам.

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