В Британии кошка испортила редкую картину XVII века

Лондон, , 03:37 — REGNUM Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.

Падме прыгнула на полотно работы художника Джона Майкла Райта и порвала его. Стоимость картины составляет несколько тысяч фунтов стерлингов.

«Падме не фанат Джона Майкла Райта и о содеянном не жалеет», — сказал Гросвенор.

Отметим, что животное прыгнуло в центр картины, повредив портрет. Гросвенор отмечает, что полотно подлежит восстановлению, тем более что Падме не повредила то место картины, где было лицо. Однако реставрация приведет к большим расходам.

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