Вулкан Шивелуч выбросил пепел

Петропавловск-Камчатский, , 03:11 — REGNUM Выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту пять километров зарегистрирован утром 10 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс», — сообщили в пресс-службе.

Шлейф пепла распространился от вулкана на запад. В этом направлении нет населенных пунктов. Выпадение пепла в населенных пунктах в Усть-Камчатском районе не было.

Отметим, что высота вулкана составляет 3 283 метра. Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий выброс пепла Шивелучем зафиксирован в 3 января. Высота составила четыре с половиной километра.

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