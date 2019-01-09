Немецкий журналист объяснил превосходство Москвы над Германией

Москва, , 23:47 — REGNUM Журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллин рассказал об успехах Москвы в реализации ряда инфраструктурных проектов, чему, по его мнению, стоило бы поучиться и Германии. Заметка опубликована 8 января.

По словам Баллина, представление о «русской отсталости» возникло ещё в Средневековье, и Россия у жителей Запада не сочетается с прогрессивностью. Тем не менее есть ряд проектов, которым Германии стоило бы поучиться. Например, Германия строит с 2006 года большой аэропорт. В Москве их четыре, причём «Жуковский» построен всего за два года. «Домодедово» и «Шереметьево» принимают по 30 млн пассажиров в год, а получить чемодан там можно быстрее, чем, например, в Гамбурге. Добраться до города из них легко при помощи аэроэкспрессов.

Поезда в России станут шоком для железнодорожников Германии, они приходят вовремя даже в снегопад в девяти случаях из десяти. У поездов метро — двухминутный интервал. За десять лет в Москве построено почти 50 новых станций и кольцевая железная дорога (МЦК). Журналист напомнил, что за это время в Берлине построили всего три станции метро.

В гостиницах и некоторых общественных местах Москвы работает бесплатный Wi-Fi. В крупных городах России широкополосный интернет является нормой. В Москве стандартная скорость 100 мегабит в секунду, в то время как в Германии она равна 20 мегабит.

Журналист восхитился удобством, когда прокат автомобилей, оплата парковки, счёта в ресторане или чека в магазине делается при помощи смартфона. Он отметил, что для жителей России немыслимы ограничения по часам работы, существующие в Германии. Многие торговые центры, супермаркеты, магазины цветов и аптеки Москвы работают круглосуточно семь дней в неделю.