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Движение по ряду улиц Москвы ограничат на весь год для строительства метро

Общество

Ограничения движения введены в Юго-Восточном административном округе столицы

Движение по ряду улиц Москвы ограничат на весь год для строительства метро
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Улыбчивые лица метростроя

Москва, 9 января 2019, 22:50 — REGNUM  На ряде улиц Москвы в течение 2019 года года будут действовать ограничения движения из-за строительства новых линий метрополитена. Об этом сообщили 9 января в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В частности, до 23 декабря ограничено движение на пересечении улиц Ферганская и Ташкентская на юго-востоке столицы, что связано со строительством станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии метрополитена.

Уточняется, что ограничение движения распространяется только на одну полосу.

Кроме этого, до 30 июня в связи со строительством Большой кольцевой линии ограничено движение по участку улицы Каховка от Севастопольского проспекта до дома 19/2.

В период действия ограничений на Каховке будет осуществляться поэтапное занятие до четырёх полос с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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