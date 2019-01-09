«Ленточку ленинградской победы» начали раздавать к юбилею снятия блокады

Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге накануне 75-летия со дня полного освобождения города от фашистской блокады запустили акцию «Ленточка ленинградской победы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ленты первыми получили дети блокады, участвовавшие в церемонии на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова — он выпекал хлеб в дни войны, несмотря на обстрелы и бомбежки. Предполагалось, что там должны были встретиться ветераны, работавшие на предприятии в блокадные годы, но в итоге таковых уже не оказалось — с журналистами и чиновниками встретились блокадники, которые пережили трагические дни, будучи детьми.

«Очень страшно было. Я всем рассказываю, что у меня война — это крысы, которые бегали по квартире и нас чудом не съели и не покусали с сестрой. Потому что младшая сестра все время просила есть, она плакала, а я ей рассказывала сказки, видимо движение и голос отпугивали и мы остались таким образом живы», — рассказала Людмила Корякина, которой на момент начала войны было пять лет.

Она вспомнила, что вместе с сестрой пошла в детский сад в 1943 году, где их оберегали воспитатели, которых она всегда теперь вспоминает с таким теплом и уважением, что «всем медали бы дала».

«Первые 125 грамм хлеба были самые значимые в моей жизни, потому что это было самое страшное время блокады — 1941−1942 годы. А мама отдавала нам свой хлеб. Она разрежет на маленькие кусочки, а сама уходит. Будучи взрослой уже, я ее спросила, почему она уходила. Она ответила, что могла отобрать, потому что голод — это страшно», — говорит блокадница.

С предстоящей памятной датой блокадников во время чаепития поздравил глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев.

Волонтеры раздали светло-зеленые ленты, которые впервые появились на боевой медали «За оборону Ленинграда», всем участникам мероприятия. Всего в Петербурге подготовили почти 1,5 млн ленточек, с 9 января их можно получить в отделениях «Почты России», Сбербанка, в МФЦ и центрах приема платежей «Петроэлектросбыт».

Кроме того, с 18 по 27 января с 17:00 до 18:00 волонтеры будут раздавать ленточки у станций метро.

Каждому блокаднику также вручили памятный знак «В честь 75-летия полного освобождение Ленинграда от фашисткой блокады».

Затем в Книжной лавке писателей на Невском проспекте, которая тоже не закрывалась в годы блокады, представил свою книгу «Памяти павшим» прозаик, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Белинский, который родился 20 октября 1926 года.

В рядах Советской Армии он служил с февраля 1944 по январь 1956 года. После службы работал токарем на заводе, окончил Литературный институт имени А.М. Горького, несколько лет был экскурсоводом в Екатерининском дворце-музее, позднее был избран секретарем партбюро Ленинградской писательской организации.

«Памяти павшим» посвящена погибшим на войне или во время блокады ленинградским писателям. Ее выпустили в количестве всего 100 экземпляров и раздал ее крупным библиотекам города.

Сергей Серезлеев заявил, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ возьмется за переиздание книги в количестве 1000 экземпляров и распространит их в библиотеки города.