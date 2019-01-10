Четверг, 10 Января 2019 года
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Госдума обсудит отсрочки от армии

Общество

Постановление Конституционного суда

Госдума обсудит отсрочки от армии
Иллюстрация: Минобороны России
Призывники

Москва, 10 января 2019, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 10 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отсрочках от призыва в армию, сообщает ИА REGNUM. Инициатива направлена во исполнение постановления Конституционного суда (КС).

Во-первых, предлагается предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования.

Также предлагается предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата, такое же право на еще одну отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их сверстников, но только которым 18 лет исполнилось после окончания школы.

Сейчас желающие получить среднее специальное образование имеют право на одну отсрочку от службы в армии. Но у некоторых 18-летие наступает еще в школе, и им предоставляется отсрочка для окончания 11-го класса, и таким образом они утрачивают право на отсрочку для поступления в лицей или колледж.

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