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Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой

Общество

Его брак продлился 25 лет

Вашингтон, 9 января 2019, 19:06 — REGNUM  Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос. Соответствующее сообщение Безос опубликовал сегодня, 9 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Брак четы Безос продлился 25 лет — они поженились в 1993 году. До этого пара вместе работала в инвестиционном фонде D.E. Shaw. У них четверо детей — трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Примечательно, что Джефф и Маккензи в 80-е годы XX века учились в Принстонском университете, однако познакомились они уже после выпуска, когда поселились в Нью-Йорке и получили работу на Уолл-стрит.

Напомним, что, по версии журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире — стоимость всех его активов сейчас оценивается в $139,6 млрд.

По словам Безоса, недавно они с женой решили разъехаться и пожить отдельно. После этого они пришли к решению о разводе.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах», — написал Безос.

Как именно будут разделены его активы в результате развода, пока неизвестно.

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