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Starbucks откроет кофейню рядом с ватиканскими музеями

Общество

Ранее американская сеть открыла свою первую итальянскую кофейню в центре Милана

Starbucks откроет кофейню рядом с ватиканскими музеями
Adrianna Calvo
Starbucks

Рим, 9 января 2019, 18:15 — REGNUM  Осенью 2019 года компания Starbucks намерена открыть кофейню в центре Рима в непосредственной близости от музеев Ватикана, передает La Repubblica в среду, 9 января.

Ранее американская сеть открыла свою первую кофейню на территории Италии в центре Милана, в непосредственной близости от собора Duomo.

Итальянские журналисты напоминают, что информация об открытии на Капитолийском холме McDonald’s, как и открытие Starbucks, вызвало бурю негодования у местной общественности, значительная часть которой полагает, что стране с такой кулинарной культурой, как Италия, незачем принимать у себя подобные компании.

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Экономика Италии
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