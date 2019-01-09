Жильцам многоэтажки в Магнитогорске выплачено уже около 90 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:04 — REGNUM Жителям пострадавшей в Магнитогорске девятиэтажки выплачено уже 43 млн рублей из более 65 млн, выделенных из резервного фонда правительства России. Об этом на селекторном совещании председателю правительства Дмитрию Медведеву сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что это более 66% выделенных федеральных средств. Регион получил их уже 6 января. Дубровский также выразил надежду на то, что к концу недели, за редким исключением, все средства будут выплачены.

Также на уровне Челябинской области пострадавшие жильцы получат 93 млн рублей. Уже выплачено около 50% этой суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также жильцы седьмого и восьмого подъездов получат помощь с покупкой квартир. На это из резервного фонда правительства России выделено 147 млн рублей.