Астана готовятся к проведению Всемирного саммита городского туризма

Астана, , 18:04 — REGNUM Восьмой Всемирный саммит по развитию городского туризма в 2019 году пройдет в Астане, заявил аким (мэр) города Бахыт Султанов, сообщили 9 января в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В Астане также пройдет форум авиамаршрутов Routes Silk Road и костюмированный фестиваль Comic Con, а также открытие инвестиционной площадки на территории международного финансового центра «Астана».

Напомним, с 16 по 19 сентября в Сеуле состоялся седьмой Всемирный саммит по развитию городского туризма, который получил название «Видение городского туризма 2030». В ходе мероприятия стало известно о победе Астаны в проведении восьмого саммита.

Читайте ранее в этом сюжете: Восьмой глобальный саммит по городскому туризму пройдет в Астане