Правительство Южной Кореи инвестирует $16,8 млрд в инфраструктуру школ

Сеул, , 18:13 — REGNUM Министерство образования Республики Корея инвестирует 18,9 трлн вон (~$16,8 млрд) на создание удобного и безопасного школьного пространства для будущего образования.

9 января заместитель премьер-министра и министр образования Ю Ынхё лично посетил начальную школу Чхониль, г. Сеул и сообщил, что в школах должно появиться новое пространство, которое позволит детям раскрыть свой творческий потенциал, научиться работать в коллективе и уделять внимание мелочам.

Также Ю Ынхё ознакомился с проектом инновационного пространства «Комната мечты» управления образования Seoul Metropolitan Office of Education и отметил, что этот проект нуждается в продвижении. «Пространство напрямую зависит от финансирования и мы займемся продвижением важного проекта в этом году», — сказал министр образования.

Министерство образования планирует инвестировать 18,9 трлн вон (~$16,8 млрд) в улучшение окружающей среды и школьное оборудование, включая ремонт помещений, замена старых окон и туалетов, замену систем кондиционирования воздуха и отопления.