В Италии могут разрешить выращивать коноплю для личных нужд

Рим, , 17:43 — REGNUM Гражданам Италии могут разрешить выращивание конопли для личных нужд, передает информагентство Ansa в среду, 9 января.

Соответствующий законопроект внес в верхнюю палату парламента сенатор от правящего «Движения 5 звезд» Маттео Мантеро.

Законопроект предполагает, что граждане смогут выращивать коноплю для «рекреационного использования». В собственном доме разрешается держать не более трех кустов конопли. Возможно также создание «ассоциаций» для совместного выращивания, но число их участников не должно превышать тридцати.

В собственном доме можно будет хранить до 15 грамм продукта, за пределами дома — не более 5 грамм. Законопроект носит неформальное название «Свободный каннабис в свободном государстве».