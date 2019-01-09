Среда, 9 Января 2019 года
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В Италии могут разрешить выращивать коноплю для личных нужд

Общество

Законопроект внесен в Сенат представителем правящей партии

Рим, 9 января 2019, 17:43 — REGNUM  Гражданам Италии могут разрешить выращивание конопли для личных нужд, передает информагентство Ansa в среду, 9 января.

Соответствующий законопроект внес в верхнюю палату парламента сенатор от правящего «Движения 5 звезд» Маттео Мантеро.

Законопроект предполагает, что граждане смогут выращивать коноплю для «рекреационного использования». В собственном доме разрешается держать не более трех кустов конопли. Возможно также создание «ассоциаций» для совместного выращивания, но число их участников не должно превышать тридцати.

В собственном доме можно будет хранить до 15 грамм продукта, за пределами дома — не более 5 грамм. Законопроект носит неформальное название «Свободный каннабис в свободном государстве».

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Легализация наркотических средств
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