Среда, 9 Января 2019 года
17:40:52 МСК

В Казахстане назвали субсидируемые авиамаршруты

Общество

Субсидии получили маршруты по направлениям основных туристических объектов Казахстана

Астана, 9 января 2019, 17:40 — REGNUM  Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана опубликовал итоги конкурса на субсидируемые в 2019 году авиамаршруты. Об этом сообщили 9 января на официальной странице ведомства в Facebook.

В комитете напомнили, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить количество субсидируемых маршрутов в направлении основных туристических объектов республики.

Субсидию получили маршруты авиакомпании SCAT: Кызыл-Орда — Караганда, Усть-Каменогорск — Караганда, Чимкент — Петропавловск, Астана — Ушарал, Кокчетав — Актау, Кокчетав — Алма-Ата и другие. Субсидии также получили восемь рейсов авикомпании «Южное небо».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Росавиации сообщили, что авиационные власти России и Казахстана договорились увеличить частоту авиарейсов Новосибирск — Астана с 10 до 14 раз в неделю.

Читайте также: Россия и Казахстан увеличат частоту авиарейсов из Новосибирска в Астану

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить