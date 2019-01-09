В Казахстане назвали субсидируемые авиамаршруты

Астана, , 17:40 — REGNUM Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана опубликовал итоги конкурса на субсидируемые в 2019 году авиамаршруты. Об этом сообщили 9 января на официальной странице ведомства в Facebook.

В комитете напомнили, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить количество субсидируемых маршрутов в направлении основных туристических объектов республики.

Субсидию получили маршруты авиакомпании SCAT: Кызыл-Орда — Караганда, Усть-Каменогорск — Караганда, Чимкент — Петропавловск, Астана — Ушарал, Кокчетав — Актау, Кокчетав — Алма-Ата и другие. Субсидии также получили восемь рейсов авикомпании «Южное небо».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Росавиации сообщили, что авиационные власти России и Казахстана договорились увеличить частоту авиарейсов Новосибирск — Астана с 10 до 14 раз в неделю.

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