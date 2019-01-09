Жителям пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки купят квартиры на 147 млн

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:18 — REGNUM В Магнитогорске жильцам пострадавшей рано утром 31 декабря девятиэтажки купят новые квартиры. На эти цели предусмотрено 147 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Квартиры получат жильцы седьмого и восьмого подъездов. Выделить средства на покупку распорядился председатель правительства России Дмитрий Медведев. Деньги пойдут из резервного фонда правительства.

Пятый и шестой подъезды временно будут расселены. Их ожидает ремонт.

«После демонтажа разрушенных подъездов совместно с представителями жильцов будут приняты общие комплексные решения по судьбе дома», — заверили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть жильцов требуют полностью расселить 12-подъездную девятиэтажку. Размещённая в интернете петиция к президенту России Владимиру Путину собрала уже более 80 тысяч подписей.

Власти региона заявляют, что решение оставить остальные подъезды в нынешнем виде не окончательное. Будет проведён технический аудит всего дома, и сделать это предстоит открыто и совместно с жильцами, заявил ранее губернатор Борис Дубровский.