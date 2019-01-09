Установку заборов в Подмосковье могут заставить согласовывать с властью

Москва, , 17:38 — REGNUM В январе 2019 года Московская областная дума рассмотрит поправки в закон «О благоустройстве в Московской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января сообщили в пресс-службе областного парламента.

Так, в случае принятия изменений, собственникам придётся согласовывать установку и вид ограждения с муниципальными органами власти. Речь идёт о внешней стороне в тех случаях, если ограждение примыкает к общественной территории. Также предлагается обязать согласовывать изменения фасада зданий.

Вместе с тем, в парламенте будут обсуждаться новые требования для подрядчиков по капитальному ремонту домов и вопросы доработки реестра инновационной продукции региона. Кроме того, Мособлдума планирует рассмотреть и ввести в региональный КоАП ответственность за воспрепятствование осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Подмосковье.

Депутаты Мособлдумы также вынесут на повестку дня итоги работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в I квартале 2019 года депутатами Московской областной думы будет рассмотрено свыше 30 законов региона.

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