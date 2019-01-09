В Южной Корее обвиняют преподавателей в превышении должностных обязанностей

Сеул, , 17:38 — REGNUM Дело в отношении трех преподавателей южнокорейской школы передано в суд, сообщает YTN.

По сообщению представителей областной прокуратуры г. Сеула, трем из одиннадцати преподавателей школы Кёнам были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми с ограниченными возможностями.

В октябре прошлого года правоохранительные органы из полицейского участка Кансо, г. Сеул передало дело в прокуратуру в отношении 12 преподавателей школы Кёнам за жестокое обращение с детьми и пособничеству другим правонарушителям.

Также в октябре был арестован один из преподавателей, который обвинялся в избиении ногами и веником двух учеников.