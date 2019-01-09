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В Южной Корее обвиняют преподавателей в превышении должностных обязанностей

Общество

Дело в отношении трех преподавателей передано в суд

В Южной Корее обвиняют преподавателей в превышении должностных обязанностей
jarmoluk
Школа

Сеул, 9 января 2019, 17:38 — REGNUM  Дело в отношении трех преподавателей южнокорейской школы передано в суд, сообщает YTN.

По сообщению представителей областной прокуратуры г. Сеула, трем из одиннадцати преподавателей школы Кёнам были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми с ограниченными возможностями.

В октябре прошлого года правоохранительные органы из полицейского участка Кансо, г. Сеул передало дело в прокуратуру в отношении 12 преподавателей школы Кёнам за жестокое обращение с детьми и пособничеству другим правонарушителям.

Также в октябре был арестован один из преподавателей, который обвинялся в избиении ногами и веником двух учеников.

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Общее образование
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