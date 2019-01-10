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По углям голубых огоньков. Откуда на праздничном экране столько застоя?

Общество

В последние годы — застой идей

По углям голубых огоньков. Откуда на праздничном экране столько застоя?
Горшочек, не вари

Москва, 10 января 2019, 08:11 — REGNUM  Новогоднее телевидение в России — это отдельное явление, развивающееся, а точнее деградирующее, по законам собственного жанра. Почему так трудно с идеями у тех, кто пытается заинтересовать российского телезрителя в новогоднюю ночь и праздничные дни, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

На фоне традиционных показов советских фильмов в новогодние каникулы становится особенно ярко видно отличие между тем, что было, и тем, что стало. Российское телеискусство продолжает деградировать, и нет ни одного актера, который мог бы хотя бы приблизиться к уровню своих советских предшественников. Происходящее сразу после президентского поздравления на экране телевизоров выглядит каким-то дурным сном, на фоне которого булгаковский бал сатаны — высококультурное мероприятие, и даже отдельные удачные находки вроде выступления старых рокеров не спасают положение.

А причина такого уныния и беспомощности — элементарное загнивание актерского цеха, который не ищет таланты и не развивает их, а эксплуатирует все тех же ремесленников, которым самим их ремесло давно опостылело. Так есть ли шанс у российского зрителя?

Читайте статью Новогодний голубой трэш: огоньки потухли и другие публикации Платона Беседина о российской действительности.

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