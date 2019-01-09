Издание PC Gamer подвергло критике персонажей-трансгендеров в игре RimWorld

Оттава, , 17:01 — REGNUM Игровое издание PC Gamer опубликовало рецензию игры RimWorld, особенно отмечая «неприятные» и «упрощённые» описания персонажей-трансгендеров. Разработчик игры Тайнан Сильвестр в своём Twitter-аккаунте раскритиковал рецензию и сообщил, что все описания были написаны лично игроками-трансгендерами.

https://twitter.com/TynanSylvester/status/1082799435078344704

Рецензию написал автор PC Gamer Сэм Грир. Он достаточно высоко оценил игру (74 балла из 100), но остался недоволен предысториями персонажей. Грир сообщил, что предыстория персонажа-трансгендера «оставляет неприятный привкус во рту» из-за сильного упрощения. Также ему не понравилось, что ориентацию «гей» можно выбрать как черту персонажа, а «гетеро» нельзя, так как она установлена по умолчанию.

Разработчик RimWorld Тайнан Сильвестр считает, что эти претензии неуместны. Он сообщил, что все предыстории были написаны в рамках программы «Предыстория в игре» на основе личного опыта игроков-трансгендеров. Сильвестр считает, что он не в праве критиковать чей-то опыт. Разработчик обратился изданию и попросил отметить, что описания трансгендеров не являются фантазией сценаристов, а историями самих игроков. PC Gamer не прокомментировали обращение Сильвестра, однако всё же сделали пометку о том, что предыстории написаны игроками. Разработчик поблагодарил издание, однако отметил, что подобные тексты лучше вообще не публиковать из-за ущерба, который они наносят.

Напомним, что RimWorld — это симулятор управления космической колонией, выпущенный канадской независимой студией Ludeon Studios. Релиз проекта состоялся 17 октября 2018 года. По сюжету игры, корабль игрока терпит крушение на неизвестной планете. Геймерам предстоит развить колонию для выживания и постройки нового корабля. Игра была тепло принята как игроками, так и критиками.

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