В Литве за выброшенные ёлки назначили огромные штрафы

Вильнюс, , 16:34 — REGNUM Жителей Литвы власти самоуправлений призывают сдавать приобретённые на праздники живые ёлки и ели в специальные пункты приёма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. Только в столице Литвы Вильнюсе открылось около 80 таких пунктов. Это сразу в четыре раза больше, чем годом ранее.

За выброшенные деревья в неположенных местах, в том числе и около урн по сбору бытовых отходов, жителям грозит штраф до 600 евро. Ёлки и ели, купленные в вазонах, призывают пересадить или использовать для других нужд. «Ветки могут стать отличной основой для дачных коробов под компост», — поясняет пресс-служба мэрии Вильнюса.

Точки приёма праздничных деревьев будут работать весь январь.