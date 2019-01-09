Среда, 9 Января 2019 года
16:35:05 МСК

В Литве за выброшенные ёлки назначили огромные штрафы

Общество

Призывают сдавать ёлки в специальные пункты прима

Вильнюс, 9 января 2019, 16:34 — REGNUM  Жителей Литвы власти самоуправлений призывают сдавать приобретённые на праздники живые ёлки и ели в специальные пункты приёма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. Только в столице Литвы Вильнюсе открылось около 80 таких пунктов. Это сразу в четыре раза больше, чем годом ранее.

За выброшенные деревья в неположенных местах, в том числе и около урн по сбору бытовых отходов, жителям грозит штраф до 600 евро. Ёлки и ели, купленные в вазонах, призывают пересадить или использовать для других нужд. «Ветки могут стать отличной основой для дачных коробов под компост», — поясняет пресс-служба мэрии Вильнюса.

Точки приёма праздничных деревьев будут работать весь январь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить