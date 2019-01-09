В праздники из неблагополучных семей в Чувашии госпитализированы 40 детей

Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии в мероприятиях, посвящённых празднованию нового года и Рождества, приняли участие более 750 тыс. человек. Серьезных аварийных ситуаций и происшествий не зафиксировано, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики по итогам планёрки.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что праздничные мероприятия прошли на высоком уровне. Всего, по данным минкультуры, с 20 декабря по 13 января в республике прошло более 2 тыс. праздничных мероприятий с участием свыше 750 тыс. жителей и гостей республики (численность населения Чувашии — 1,2 млн человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в новогодних и рождественских мероприятиях приняли участие более 200 тыс. человек, в том числе новый год на Красной площади встречали 2 тыс. человек. Всего в каникулы проведено свыше 2,7 тыс. мероприятий.

Что касается происшествий и преступлений, то власти отмечают, что «серьезных аварийных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан», «в период праздничных и выходных дней не зафиксировано».

Отдельно был поднят вопрос работы систем жизнеобеспечения. С 30 декабря по 7 января произошло 11 аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, все они устранены в нормативные сроки. С 25 декабря по 8 января зарегистрировано 39 пожаров, основные причины возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное курение.

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С начала года произошло 229 ДТП, в которых один человек погиб, 21 получил ранения. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число аварий снизилось на 18%, раненых — на 30%. Совершено 143 преступления, половину из которых составляют хищения.

«Статистика показывает, что за период праздников преступлений совершено в 1,5 раза меньше, чем средние показатели в эти дни», — отмечает замминистра внутренних дел Чувашии Леонид Вакс.

Министр здравоохранения республики Владимир Викторов сообщил, что с начала 2019 года родились 222 ребенка. Медицинские организации работали в штатном режиме: зарегистрировано свыше 28 тыс. амбулаторных посещений, а также 8,84 тыс. обращений по линии скорой помощи.

В период новогодних праздников полиция совместно с минздравом Чувашии и представителями комиссий по делам несовершеннолетних проверяли неблагополучные семьи, где детям не исполнилось года.

«За эти дни посещено 1259 семей. На момент проверки 11 родителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10 семьях отсутствовали необходимые условия содержания малолетних детей, в связи с этим посещение этих семей осуществлялось ежедневно», — сказал Леонид Вакс.

В результате данных мероприятий в детские больницы из 27 семей были госпитализированы 40 детей, 25 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Отметим, в рамках проведения мероприятий практически повсеместно использовались металлодетекторы, что позволяет предотвратить совершение правонарушений. По данным МВД по Чувашии, только на новый год было изъято 100 литров спиртосодержащей продукции, пять колюще-режущих предметов, 115 пиротехнических изделий.

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