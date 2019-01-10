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Человек и лошадь: как личная боль становится общей и даёт силы

Общество

Анастасия Овчинникова рассказывает об отважной Жанне и её лошади Басе, которые вместе переживают свои беды и горе

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Человек и лошадь: как личная боль становится общей и даёт силы
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жанна даёт Басе любимое лакомство — баранки

Анастасия Овчинникова, 10 января 2019, 13:00 — REGNUM  

Жанна Данько много лет живёт с диагнозом пе́мфигус (пузырчатка). Это заболевание покрывает язвами всё тело. Ещё до болезни уже состоявшийся спортсмен-форейтор Жанна приобрела себе молодую кобылу ахалтекинской породы. Лошадь по имени Бася стала для женщины главным существом в жизни. Всё свободное время, всю невыраженную любовь она отдавала Басе. У Жанны нет детей, а неудачный трёхлетний брак распался ещё в молодости.

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Жанна купила Басю, чистокровную ахалтекинскую кобылу, десять лет назад. Тогда сама Жанна работала в конюшнях, тренировала лошадей, занималась с наездниками
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жанна купила Басю, чистокровную ахалтекинскую кобылу, десять лет назад. Тогда сама Жанна работала в конюшнях, тренировала лошадей, занималась с наездниками

В мае Жанне исполнился только 51 год, а она уже привыкла называть себя бабушкой. Болезнь и тяжёлая гормональная терапия забирают много сил. Несколько лет назад у Баси обнаружили ламинит — заболевание копыт. Уже больше двух лет лошадь еле ходит. Жанне приходится тратить на лечение и кормление около 7000 рублей в месяц. Самой женщине нужны не менее дорогостоящие препараты, а работать полноценно она уже не может. Часть своей пенсии Жанне отдает её мама. А Жанна в течение лета помогает состоятельным дачникам по хозяйству: косит траву, убирает мусор вокруг помойки. Это дает ей по 5−7 тысяч рублей в месяц.

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Летом работы значительно больше, чем зимой. Жанна подрабатывает у дачников: косит, полет, пилит деревья. Также она приводит в порядок территорию посёлка. Кроме того, Жанна профессиональный садовод и много времени посвящает своему саду
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Летом работы значительно больше, чем зимой. Жанна подрабатывает у дачников: косит, полет, пилит деревья. Также она приводит в порядок территорию посёлка. Кроме того, Жанна профессиональный садовод и много времени посвящает своему саду
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Жаннин папа умер несколько лет назад, оставив дочери дачу. Всё здесь сделано его руками. И две теплицы из стёкол автобуса отец делал сам. Сейчас Жанна выращивает здесь саженцы
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жаннин папа умер несколько лет назад, оставив дочери дачу. Всё здесь сделано его руками. И две теплицы из стёкол автобуса отец делал сам. Сейчас Жанна выращивает здесь саженцы
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В дачном посёлке Бася — главная достопримечательность. Некоторые родители водят своих детей смотреть на лошадку
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
В дачном посёлке Бася — главная достопримечательность. Некоторые родители водят своих детей смотреть на лошадку

А зимой, чтобы топить печку, эта сильная женщина валит деревья в лесу. И всё сама, без чьей-либо помощи. «Я могла бы переехать в Москву к маме и попробовать устроиться на работу, но куда я дену Корову?» —так она ласково называет Басю. Мама, психически нестабильная пожилая женщина, живёт в Москве, где превратила свою большую трёхкомнатную квартиру в свалку. Поэтому Жанне приходится ютиться в маленьком дачном домике в двух часах езды от столицы, где ещё при живом отце семья построила конюшню для Баси.

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Жанна несколько раз в месяц ездит в Москву в свою трёхкомнатную квартиру. Там живёт её мама. У пожилой женщины психическое расстройство: она собирает вещи с помоек и несёт их в дом
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жанна несколько раз в месяц ездит в Москву в свою трёхкомнатную квартиру. Там живёт её мама. У пожилой женщины психическое расстройство: она собирает вещи с помоек и несёт их в дом
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Чистота в деннике — обязательное условие жизни лошади. Неубранный навоз может вызвать сильное воспаление в больных копытах. Поэтому Жанна регулярно чистит грунт в деннике
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Чистота в деннике — обязательное условие жизни лошади. Неубранный навоз может вызвать сильное воспаление в больных копытах. Поэтому Жанна регулярно чистит грунт в деннике
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Кроме лошади у Жанны есть собака Нора и кот Листик. Все животные — близкие друзья. Кот и собака спят вместе с Жанной в её крошечном домике в маленькой сырой кровати. Жанне приходится самой возить сено, рубить дрова, ухаживать за лошадью. При этом она сильно болеет и постоянно плохо себя чувствует
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Кроме лошади у Жанны есть собака Нора и кот Листик. Все животные — близкие друзья. Кот и собака спят вместе с Жанной в её крошечном домике в маленькой сырой кровати. Жанне приходится самой возить сено, рубить дрова, ухаживать за лошадью. При этом она сильно болеет и постоянно плохо себя чувствует
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Кроме маленького жилого домика на территории дачи стоит двухэтажный старый дом, в котором лежат все вещи. Зимой в нём холодно. Там есть погреб, в котором круглый год стоит вода по щиколотку. Но кроме него консервацию Жанне девать некуда
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Кроме маленького жилого домика на территории дачи стоит двухэтажный старый дом, в котором лежат все вещи. Зимой в нём холодно. Там есть погреб, в котором круглый год стоит вода по щиколотку. Но кроме него консервацию Жанне девать некуда
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Каждый год Жанна выращивает овощи, чтобы осенью сделать заготовки
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Каждый год Жанна выращивает овощи, чтобы осенью сделать заготовки

Знакомые и соседи не понимают, почему Жанна не усыпит лошадь или не отдаст её на мясо:

«Тебе самой спасаться надо!»

«Себя усыпи», — бубнит она на очередное заявление соседа.

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Жанна была замужем один раз. Детей у неё нет. Все материнские чувства, всю нежность Жанна дарит своим животным, особенно лошади Басе, которую Жанна часто называет своим ребёнком
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жанна была замужем один раз. Детей у неё нет. Все материнские чувства, всю нежность Жанна дарит своим животным, особенно лошади Басе, которую Жанна часто называет своим ребёнком
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Эта фотография сделана в нашу первую встречу. Тогда у Баси было сильное обострение и лошадь часто плакала от боли. Жанна в такие моменты доходит до отчаяния. Боится, что кто-то из них скоро точно умрёт
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Эта фотография сделана в нашу первую встречу. Тогда у Баси было сильное обострение и лошадь часто плакала от боли. Жанна в такие моменты доходит до отчаяния. Боится, что кто-то из них скоро точно умрёт
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Перед сном Жанна всегда читает православную литературу. Очень любит говорить про жития святых. Задаваться вопросом, как они пережили свои беды
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Перед сном Жанна всегда читает православную литературу. Очень любит говорить про жития святых. Задаваться вопросом, как они пережили свои беды
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Жанна всегда собирала вещи с изображением лошадей, различные статуэтки, игрушки, а теперь рядом с её игрушечным табуном расположились иконы
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Жанна всегда собирала вещи с изображением лошадей, различные статуэтки, игрушки, а теперь рядом с её игрушечным табуном расположились иконы

Ламинит развивается, и лошадь часто не может встать. Басе сменили несколько ковалей, из них только одна девушка знала, что делать с такими копытами. Но и она отказалась приезжать.

«Инвалида-человека с инвалидной лошадью все посылают», — рассказывает Жанна.

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Они любят целоваться. Жанна может даже не умываться: «Всё равно иду рано утром к Басе, она меня и умывает, а потом Нора добавляет»
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Они любят целоваться. Жанна может даже не умываться: «Всё равно иду рано утром к Басе, она меня и умывает, а потом Нора добавляет»
18
Некоторое время Жанне приходилось самостоятельно подтачивать копыта. Но ближе к лету нашёлся коваль, который согласился приехать
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Некоторое время Жанне приходилось самостоятельно подтачивать копыта. Но ближе к лету нашёлся коваль, который согласился приехать
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Весной Басе стало получше. Жанна надеялась, что снова поедет на лошади верхом. Но счастье длилось недолго. Вскоре у Баси случился рецидив, и лошадь перестала ходить. Московские ковали отказывались приезжать — далеко. Жанна часами лежала на кровати, обессилев от отчаяния: «Я больше не могу»
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Весной Басе стало получше. Жанна надеялась, что снова поедет на лошади верхом. Но счастье длилось недолго. Вскоре у Баси случился рецидив, и лошадь перестала ходить. Московские ковали отказывались приезжать — далеко. Жанна часами лежала на кровати, обессилев от отчаяния: «Я больше не могу»

Пузырчатка летом снимает со спины Жанны большой пласт кожи. Без необходимого и тщательного лечения прогноз неутешителен. Как только было обнаружено заболевание, лечащий врач из клиники кожных болезней дал направление в комиссию по инвалидности. Но Жанне там отказали, аргументировав свои действия тем, что она ещё «может наклоняться, а инвалиды этого не могут».

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Из-за слабости в руках Жанна носит большой таз для кормления Баси на голове
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Из-за слабости в руках Жанна носит большой таз для кормления Баси на голове
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В начале лета возникла проблема с покупкой сена. Из-за частых дождей сено не успевали собирать с полей. Жанне приходилось экономить, просить у знакомых конников помощи. Но настал день, когда не было ни сена, ни знакомых, готовых помочь. Жанна ездила по окрестным полям, чтобы собрать траву
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
В начале лета возникла проблема с покупкой сена. Из-за частых дождей сено не успевали собирать с полей. Жанне приходилось экономить, просить у знакомых конников помощи. Но настал день, когда не было ни сена, ни знакомых, готовых помочь. Жанна ездила по окрестным полям, чтобы собрать траву
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Раньше Жанна была протестанткой как и её мама. Но в дачном посёлке она познакомилась с православными людьми, они-то и привели её в православную церковь. И именно они стали помогать Жанне в самые трудные моменты её жизни. Теперь она ходит в церковь два раза в неделю рано утром
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Раньше Жанна была протестанткой как и её мама. Но в дачном посёлке она познакомилась с православными людьми, они-то и привели её в православную церковь. И именно они стали помогать Жанне в самые трудные моменты её жизни. Теперь она ходит в церковь два раза в неделю рано утром

В тяжёлые минуты у Жанны опускаются руки, она долго лежит в кровати и даже не плачет, слёз уже нет, она смотрит на иконы и молчит.

— Я иногда думаю, что не выдержу больше, что отдам её. А потом смотрю на неё и понимаю, что не смогу отдать, она же мне как ребёнок. Потяну, сколько смогу. Это ведь Божий промысел.

— Что это значит?

— То, что Бог мне не просто так даёт такие испытания и я должна с благодарностью принимать их.

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Счастливый день рождения. Жанна очень устала от всего, что происходит в её жизни. Она полагается на веру и на то, что эти испытания ей посланы свыше, и значит, это кому-то надо
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Счастливый день рождения. Жанна очень устала от всего, что происходит в её жизни. Она полагается на веру и на то, что эти испытания ей посланы свыше, и значит, это кому-то надо
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Бася понимает Жанну с полуслова, иногда ей достаточно просто посмотреть на лошадь, и та уже знает, что надо делать, куда идти или в каком настроении хозяйка
Анастасия Овчинникова © ИА REGNUM
Бася понимает Жанну с полуслова, иногда ей достаточно просто посмотреть на лошадь, и та уже знает, что надо делать, куда идти или в каком настроении хозяйка

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regnum author Анастасия Овчинникова
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