Человек и лошадь: как личная боль становится общей и даёт силы

Анастасия Овчинникова, , 13:00 — REGNUM

Жанна Данько много лет живёт с диагнозом пе́мфигус (пузырчатка). Это заболевание покрывает язвами всё тело. Ещё до болезни уже состоявшийся спортсмен-форейтор Жанна приобрела себе молодую кобылу ахалтекинской породы. Лошадь по имени Бася стала для женщины главным существом в жизни. Всё свободное время, всю невыраженную любовь она отдавала Басе. У Жанны нет детей, а неудачный трёхлетний брак распался ещё в молодости.

В мае Жанне исполнился только 51 год, а она уже привыкла называть себя бабушкой. Болезнь и тяжёлая гормональная терапия забирают много сил. Несколько лет назад у Баси обнаружили ламинит — заболевание копыт. Уже больше двух лет лошадь еле ходит. Жанне приходится тратить на лечение и кормление около 7000 рублей в месяц. Самой женщине нужны не менее дорогостоящие препараты, а работать полноценно она уже не может. Часть своей пенсии Жанне отдает её мама. А Жанна в течение лета помогает состоятельным дачникам по хозяйству: косит траву, убирает мусор вокруг помойки. Это дает ей по 5−7 тысяч рублей в месяц.

А зимой, чтобы топить печку, эта сильная женщина валит деревья в лесу. И всё сама, без чьей-либо помощи. «Я могла бы переехать в Москву к маме и попробовать устроиться на работу, но куда я дену Корову?» —так она ласково называет Басю. Мама, психически нестабильная пожилая женщина, живёт в Москве, где превратила свою большую трёхкомнатную квартиру в свалку. Поэтому Жанне приходится ютиться в маленьком дачном домике в двух часах езды от столицы, где ещё при живом отце семья построила конюшню для Баси.

Знакомые и соседи не понимают, почему Жанна не усыпит лошадь или не отдаст её на мясо:

«Тебе самой спасаться надо!»

«Себя усыпи», — бубнит она на очередное заявление соседа.

Ламинит развивается, и лошадь часто не может встать. Басе сменили несколько ковалей, из них только одна девушка знала, что делать с такими копытами. Но и она отказалась приезжать.

«Инвалида-человека с инвалидной лошадью все посылают», — рассказывает Жанна.

Пузырчатка летом снимает со спины Жанны большой пласт кожи. Без необходимого и тщательного лечения прогноз неутешителен. Как только было обнаружено заболевание, лечащий врач из клиники кожных болезней дал направление в комиссию по инвалидности. Но Жанне там отказали, аргументировав свои действия тем, что она ещё «может наклоняться, а инвалиды этого не могут».

В тяжёлые минуты у Жанны опускаются руки, она долго лежит в кровати и даже не плачет, слёз уже нет, она смотрит на иконы и молчит.

— Я иногда думаю, что не выдержу больше, что отдам её. А потом смотрю на неё и понимаю, что не смогу отдать, она же мне как ребёнок. Потяну, сколько смогу. Это ведь Божий промысел.

— Что это значит?

— То, что Бог мне не просто так даёт такие испытания и я должна с благодарностью принимать их.

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