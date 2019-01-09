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В Омской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Караганде

Общество

Правоохранительные органы решают вопрос о его экстрадиции в Казахстан

Астана, 9 января 2019, 16:43 — REGNUM  Один из подозреваемых в убийстве в Караганде Нарек Г. задержан в России, сообщает 9 января агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Подозреваемый был задержан на территории Омской области. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Караганде рядом с рестораном «Древний Рим» произошла драка, в результате которой погиб один человек и еще двое были госпитализированы.

Правоохранительные органы Казахстана задержали пятерых подозреваемых. В отношении двух была применена мера пресечения, не связанная с арестом.

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Бытовые убийства
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