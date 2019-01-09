Собянин доволен работой городских служб Москвы в новогодние дни

Москва, , 16:29 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает надёжной работу городских служб в новогодние дни, сообщила 9 января пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В пресс-службе рассказали, что для уборки снега с улиц было задействовано 25 тысяч рабочих и 17,6 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. На особо опасных участках дорожных магистралей круглосуточно дежурили более 40 тягачей. Уборку дворов обеспечивали 29 тысяч дворников. Также работали 56 стационарных снегосплавных пунктов и 24 мобильные снеготаялки на территории Центрального административного округа (ЦАО).

Для отдыха горожан и гостей столицы было открыто около 1,5 тысяч катков с искусственным и естественным льдом, более 1,6 тысяч универсальных площадок для спорта и зимних забав, 384 лыжные трассы общей протяженностью 588 км, 47 площадок для катания на сноубордах, а также около 300 ледяных горок и снежных городков.

В материалах рассказали о пиротехнических шоу, которые проводились в новогоднюю ночь на 31 площадке. Кроме того, была обустроена 91 площадка для самостоятельного запуска пиротехники.

«Безопасность и надежное функционирование коммунальной инфраструктуры города в праздничные дни обеспечивали 1 тысяча 791 дежурная аварийно-восстановительная бригада предприятий городского хозяйства («Мосэнерго», «Мосгаз» и других предприятий, — прим. пресс-службы), оснащенная 1 тысячей 750 единицами специализированной техники, 2,5 тысячами передвижных дизель-генераторов и 3 мобильными котельными. Аварийных отключений потребителей не допущено», — отмечается в сообщении.

Ежедневную работу городского хозяйства Москвы, по данным мэрии, обеспечивали порядка 65 тысяч человек.