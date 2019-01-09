Южнокорейскую торговую площадку GMarket могут привлечь к ответственности

Сеул, , 16:29 — REGNUM Открытую площадку для торговли в Южной Корее GMarket ожидают разбирательства за утечку личной информации покупателей, сообщает YTN.

9 января на сайте площадки было вымещено объявление о продаже ограниченного количества подарочных карт с изображением южнокорейско-японской женской группы IZ*ONE. Выпуск данной карты привлек огромное внимание поклонников, так как при покупке можно было получить дополнительные продукты, такие как наклейки, открытки, значки и так далее.

Однако некоторые участники, купившие подарочную карту, утверждают, что их личная информация, в том числе имя, номер телефона, адрес была передана другим лицам. Было обнаружено, что при попытке покупки подарочной карты при заполнении персональных данных появлялся список купивших данный товар и их персональные данные.

«Произошла системная ошибка, так как мы не ожидали такого наплыва покупателей», — сообщили представители GMarket