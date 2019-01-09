Среда, 9 Января 2019 года
16:30:07 МСК

Южнокорейскую торговую площадку GMarket могут привлечь к ответственности

Общество

Личная информация покупателей попала в открытый доступ

Сеул, 9 января 2019, 16:29 — REGNUM  Открытую площадку для торговли в Южной Корее GMarket ожидают разбирательства за утечку личной информации покупателей, сообщает YTN.

9 января на сайте площадки было вымещено объявление о продаже ограниченного количества подарочных карт с изображением южнокорейско-японской женской группы IZ*ONE. Выпуск данной карты привлек огромное внимание поклонников, так как при покупке можно было получить дополнительные продукты, такие как наклейки, открытки, значки и так далее.

Однако некоторые участники, купившие подарочную карту, утверждают, что их личная информация, в том числе имя, номер телефона, адрес была передана другим лицам. Было обнаружено, что при попытке покупки подарочной карты при заполнении персональных данных появлялся список купивших данный товар и их персональные данные.

«Произошла системная ошибка, так как мы не ожидали такого наплыва покупателей», — сообщили представители GMarket

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить