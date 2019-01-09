Отмена популярных маршрутов: жителям Екатеринбурга напомнили о пересадках

Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM В Екатеринбурге отмена популярных маршрутов 04 и 024 не сказалась на комфорте горожан и гостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в мэрии.

Глава отдела по организации транспортного обслуживания населения городского комитета по транспорту Николай Вахлов отмечает. что на маршруте 25, с которым дублировался отменённый с 1 января маршрут 04, увеличено количество подвижных единиц. Теперь, по словам чиновника, он будет курсировать с интервалом с 7−9 минут.

О том, какие меры были приняты для восполнения от потери маршрута 024, чиновник не сказал. Зато напомнил о том, что этот маршрут, по его мнению, дублировал шесть других. Также в мэрии напомнили о действующих пересадочных тарифах. Проезд по тарифу «30 минут» обойдётся пассажиру в 28 рублей, а «60 минут» — в 40.

Отметим, далеко не все жители и гости города разделяют оптимизм чиновников. В том, что транспорт в направлениях, на которых с 1 января отменили маршруты, ходит не всегда гладко, убедился и корреспондент ИА REGNUM. 4 января от Центрального стадиона до Вторчермета и обратно удалось добраться в автобусе 016-го маршрута. А вот 8 января такой манёвр не удался. В районе, соответственно, 15:00 и 18:30 по местному времени автобусов маршрута 016 дождаться не удалось и в оба конца пришлось ехать на 019-м.

Есть у граждан и претензии к организации уличного движения. На некоторых маршрутах общественный транспорт поворачивает от станции метро «Площадь 1905 года» налево, к остановке «Площадь 1905 года». И в этом месте движение организовано так, что на расстояние, которое пешком можно преодолеть за две минуты, тратится около пяти минут, а иногда и больше. Основную часть этого времени транспорт находится перед светофором.