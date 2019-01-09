Школьные каникулы в Грузии продлили на 4 дня

Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Школьные каникулы, которые должны были закончиться в Грузии 14 января, продлили на 4 дня, до 18 января, и учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях возобновится с понедельника, 21 января. Соответствующее решение после консультаций с министерством беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приняло министерство образования, науки, культуры и спорта, о чем сообщило специальным заявлением 9 января.

До 21 января не будут работать и детские сады в масштабе Тбилиси. Причиной решения стало распространение вируса гриппа и зафиксированные в этом сезоне уже 13 летальных исходов. По данным минздрава и его подразделения — Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения, на данный момент лабораторно подтверждено более 260 случаев заболевания вирусом H1N1, так называемым свиным гриппом, от жертвой которого и стала большая часть погибших пациентов.

Несмотря на такие плачевные последствия распространения вируса, представители минздрава ситуацию опасной не считают и заявляют, что до эпидемии в Грузии еще далеко. Такого же мнения придерживаются находящиеся в Грузии представители Всемирной организации здравоохранения, которые дали пресс-конференцию в связи с ситуацией в стране и выдали гражданам свои рекомендации. В частности, они заявили, что антивирусовый препарат «Тамифлю» — это «не конфета», и принимать его самовольно, при первых признаках простуды нельзя. Надо отметить, что препарат не всем в Грузии по карману, потому что продается он по цене в пределах 100 лари (более 30 евро), тогда как в аптечной сети европейских стран он стоит около 5 евро. Так что «аппетитам» импортеров лекарств в Грузию можно только позавидовать.

Минздрав и министерство образования до возобновления в школах учебного процесса дают дирекции школ ряд рекомендаций, в частности, с целью предупреждения распространения вируса призывают дополнительно провести во всех зданиях общеобразовательных учреждений дезинфекцию и влажную уборку классных комнат, коридоров, школьных парт и инвентаря. А населению Грузии советуют строго соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки.