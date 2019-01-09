В Ярославле задержан руководитель местного отделения «Руси Сидящей»

Ярославль, , 15:38 — REGNUM Бывший заключённый, рассказавший о пытках в ярославской ИК-1, Руслан Вахапов задержан сегодня в Ярославле сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Бывший заключенный, рассказавший о пытках в ИК-1, приехал отмечаться по правилам, предписанным административным надзором. Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину. Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — сообщается на странице фонда в Facebook.

С 1 августа 2018 года Руслан Вахапов является руководителем ярославского отделения общественного движения «Русь сидящая», основанного Благотворительным фондом помощи осужденным и их семьям. Одним из видов деятельности общественников является правовая помощь «политическим заключенным, жертвам заказных дел и тем, кто оступился, совершил ошибку, но желает исправиться».

По мнению юриста фонда «Общественный вердикт» Ирины Бирюковой, на Руслана Вахапова оказывается давление из-за его правозащитной деятельности.

В пресс-службе регионального УМВД о случившемся знают, но от комментариев отказались. Формально Руслан Вахапов задержанным не считается.