Украинские раскольники утверждают, что к ним перешло 50 приходов УПЦ

Киев, , 15:35 — REGNUM В раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ) перешло около 50 приходов канонической Украинской православной церкви, заявили 9 января в пресс-центре СЦУ, сообщило информационное агентство УНН.

В СЦУ особо отметили активизацию раскольников в некоторых епархиях Ровенской области, которые заявили о своём переходе к раскольникам сразу после получения томоса об автокефалии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года религиозная община, состоящая из сотрудников управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Хмельницкой области, перешла к раскольникам.

Читайте также: Хмельницкие спасатели перешли к раскольникам

А также: Раскольники спорят с Фанаром, боевики готовятся захватывать храмы УПЦ