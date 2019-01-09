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Украинские раскольники утверждают, что к ним перешло 50 приходов УПЦ

Общество

Раскольники оживились после выдачи томоса об автокефалии

Киев, 9 января 2019, 15:35 — REGNUM  В раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ) перешло около 50 приходов канонической Украинской православной церкви, заявили 9 января в пресс-центре СЦУ, сообщило информационное агентство УНН.

В СЦУ особо отметили активизацию раскольников в некоторых епархиях Ровенской области, которые заявили о своём переходе к раскольникам сразу после получения томоса об автокефалии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года религиозная община, состоящая из сотрудников управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Хмельницкой области, перешла к раскольникам.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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