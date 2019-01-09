В Чебоксарах подсчитали туристов на новогодних праздниках и нашли проблему

Чебоксары, , 15:29 — REGNUM В столице Чувашии в новогодних и рождественских мероприятиях приняли участие более 200 тыс. человек, в том числе новый год на Красной площади встречали 2 тыс. человек. Всего в каникулы проведено свыше 2,7 тыс. мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Праздничные мероприятия прошли в детских садах, школах, дворцах культуры, театрах, библиотеках, музеях, парках культуры, на дворовых площадках, в микрорайонах города, в спортивных учреждениях. Общее число участников, по данным чиновников, превысило 200 тыс. человек (напомним, численность населения Чебоксар составляет более 500 тыс. человек), из них 2 тыс. жителей и гостей столицы встретили новый год на Красной площади. Главного Деда Мороза города Чебоксары посетило более 28 тыс. детей. Всего с 20 декабря по 7 января прошло более 2700 мероприятий.

Ежедневно более 2500 человек пользовались услугами проката. Городской каток и горку на Красной площади в новогодние каникулы посетили более 25 тыс. человек. Московская набережная продолжает оставаться востребованным местом для пеших и лыжных прогулок, активного отдыха. В мэрии отмечают, что вся инфраструктура будет функционировать в течение всей зимы.

«Проблемным вопросом стал в этом году качество работы пункта проката и кафе. Учитывая, что есть с чем сравнивать и то, что Московская набережная — визитная карточка города, необходимо привести качество и ассортимент в соответствие с утвержденными стандартами», — констатируют в мэрии, говоря о набережной.

Власти сообщают также, что Чебоксары в праздники посетили более 5000 гостей — в основном из Москвы, Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии. Чиновники отмечают, что число туристов выросло — на сколько, не уточняется. Средний процент заполнения гостиниц и хостелов в период новогодних выходных составил 69% (на уровне прошлого года). Наиболее востребованными были базы отдыха и санаторно-курортные учреждения.

По информации мэрии, в праздничные и в выходные дни чрезвычайных ситуаций в городе не произошло.