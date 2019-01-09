Перепланировку кафе в жилых домах Петербурга могут заставить согласовывать

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Власти Петербурга могут получить право на согласование перепланировки кафе, магазинов и офисов в многоквартирных домах. С таким предложением выступил депутат петербургского Заксобрания Александр Тетердинко, передает 9 января корреспондент ИА REGNUM.

До сих пор у городских властей не было соответствующих полномочий.

Тетердинко отмечает, что по Жилищному кодексу РФ перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах нужно согласовывать с городскими властями, а перепланировка в нежилых помещениях до сих пор происходила без согласования.

«В эту категорию попадают, например, кафе, офисы и магазины, расположенные на первых этажах. Перепланировка в таких помещениях зачастую проводилась хаотично, со сносом или повреждением несущих конструкций, что могло приводить к аварийным ситуациям», — считает Тетердинко.

С помощью проекта он надеется восполнить существующий «пробел» в законодательстве и ввести вопрос перепланировки нежилых помещений «в рамки правового поля».