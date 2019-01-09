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Двенадцать боевиков ВСУ госпитализированы с обморожениями — разведка ЛНР

Общество

Командование не обеспечило подчинённых зимней формой

Луганск, 9 января 2019, 14:52 — REGNUM  В госпиталь города Лисичанск доставлено девять служащих 54-й бригады и трое из десятой бригады ВСУ с сильными обморожениями конечностей, заявил 9 января во время брифинга официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, это произошло из-за халатного отношения командного состава ВСУ к своим подчинённым, а также из-за отсутствия зимней формы и плохих бытовых условий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который наблюдал за расчисткой дороги в районе населённого пункта Первомайск.

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