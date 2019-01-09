Рыболовные суда в Южной Корее не соответствуют правилам безопасности — СМИ

Сеул, , 15:04 — REGNUM В последнее время на южнокорейских экранах всё чаще мелькают развлекательные программы на тему рыбалки в море, тем самым привлекая множество любителей порыбачить. Однако органами по защите прав потребителей Республики Корея было выявлено, что большинство рыболовных судов не соответствуют правилам безопасности, сообщает YTN.

По данным телеканала, сотрудники ведомств провели проверку всего 20 рыболовных судов и выявили, что большинство из них не отвечают требованиям безопасности или не оснащены спасательным оборудованием.

«У многих даже не проверяют документы, не говоря уже о выдаче спасательных жилетов», — передает вещатель.

Телеканал отмечает, что этот вопрос очень острый и требует незамедлительного решения, чтобы избежать серьезных последствий в будущем.