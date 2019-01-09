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Австрийский актер Хельмут Бергер госпитализирован с воспалением легких

Общество

74-летний артист испытывает проблемы со здоровьем уже несколько месяцев

Вена, 9 января 2019, 14:47 — REGNUM  74-летний австрийский актер Хельмут Бергер госпитализирован с воспалением легких. Состояние его здоровья вызывает опасения у близких, пишет газета Kronen Zeitung 9 января.

Из-за болезни пришлось отменить выступление актера в немецком Ганновере. Актер уже в третий раз заболевает воспалением легких и испытывает проблемы со здоровьем в течение последних месяцев.

«Мы беспокоимся о Хельмуте, но надеемся, что он поправится», — сказал его менеджер Хельмут Вернер немецкой прессе.

«Хельмут физически слаб, однако в ясном уме. Он очень мотивирован, чтобы выздороветь», — добавил он.

Хельмут Бергер резко изменил образ жизни год назад, бросив пить после десятилетий злоупотребления алкоголем. По его собственному признанию в одном из интервью, он потерял много друзей и важных ролей из-за алкоголя.

Пик популярности Бергера пришелся на 70−80-е годы. Он снимался преимущественно у итальянских режиссеров, в том числе в нескольких картинах Лукино Висконти. Бергер исполнил главные роли в фильмах «Потрет Дориана Грея» (1970) и «Людвиг» (1972).

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