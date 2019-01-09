В Госдуме указали на риски проживания в пострадавшем доме в Магнитогорске

Москва, , 14:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») указал на риски проживания в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Я не ставлю под сомнение заключение магнитогорского института «Гипромез», полагающего, что большая часть дома пригодна для жилья. Однако последствия взрыва могут проявиться гораздо позже, а это чревато новой трагедией», — сказал Крашенинников.

По мнению депутата, этот вопрос следует обсудить гораздо глубже с привлечением и других сторонних экспертов, особенно это касается подъездов, прилегающих к обрушению.

«Люди по-разному переживают стрессовую ситуацию. Кто-то сможет быстро восстановить свое душевное равновесие, а для кого-то это психическая травма на всю жизнь и продолжать жить в этом доме он не сможет. Поэтому тем более не стоит торопиться с принятием окончательного решения. Во всяком случае, это решение должно учитывать настроения и пожелания жильцов дома №164, а потому должно приниматься на основе диалога областной и городской власти с ними», — заявил Крашенинников.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал сбор подписей за расселение всей многоэтажки. Дубровский подчеркнул, что решения о демонтаже восьмого и остатков седьмого подъездов, а также о ремонте пятого и шестого о сохранении остальных восьми были приняты оперативно на основании данных технической экспертизы, которую специалисты МЧС России провели с использованием комплекса «Струна».

31 декабря в седьмом подъезде многоэтажки произошёл взрыв, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

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