Среда, 9 Января 2019 года
14:40:42 МСК

В Ярославле собственник здания бывшей детской больницы оштрафован

Общество

На 110 тыс рублей

В Ярославле собственник здания бывшей детской больницы оштрафован
Иллюстрация: Yarregion.ru
Причиной пожара назван поджог

Ярославль, 9 января 2019, 14:40 — REGNUM  В Ярославле Дзержинский районный суд оштрафовал собственника здания бывшей детской городской больницы на улице Володарского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Причина штрафа — ненадлежащее противопожарное состояние объекта, который является памятником местного значения. Напомним, в конце августа 2018 года здание детской больницы серьезно пострадало от пожара. Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

«Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. В отношении собственника здания судом назначен штраф в размере 110 тысяч рублей», — рассказал заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев.

В целом в 2018 году за нарушение законодательства об объектах культурного наследия сумма взысканных и наложенных штрафов составила более 700 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита культурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить