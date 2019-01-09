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В Казахстане объяснили причину массового сбоя подключения к интернету

Общество

Во время сбоя произошло переключение на резервное оборудование

Астана, 9 января 2019, 14:39 — REGNUM  Массовый сбой с подключением к интернету в Казахстане связан со сбоем в работе телекоммуникационного оборудования магистральных операторов связи, сообщает 9 января издание Zakon. kz со ссылкой на министерство информации и коммуникаций республики.

В министерстве пояснили, что во время сбоя произошло переключение на резервное оборудование. После этого произошло переключение на основное оборудование.

В настоящее время специалисты уточняют причины сбоя.

Напомним, вечером 8 января пользователи казахстанского сегмента интернета стали испытывать проблемы с доступом к сети. Позднее в АО «Казахтелеком» сообщили, что восстановительные работы по устранению последствий аварии были завершены в 20:10 по времени Астаны (17:40 по Москве).

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