Москва, , 14:55 — REGNUM В Москве проведут 20 конкурсов для поставщиков продуктов питания в 84 учреждения столичного департамента труда и соцзащиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

Как отметила заместитель директора ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы» Олеся Суходольская, качество продуктов питания имеет главное значение, поэтому поставщики должны реально оценивать свои возможности при исполнении долгосрочных контрактов.

Основной акцент закупок на поставку продуктов питания будет сформирован по территориальному признаку с учётом логистической специфики административных округов Москвы. Победители конкурсов должны обеспечить резидентов учреждений соцзащиты продуктами питания в объёме 35 тыс. тонн.

Начальная (максимальная) цена каждой закупки варьируется от 103 до 374 млн рублей и зависит от объёмов и наименования продукции. Победителей конкурсов назовут в третьей декаде января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в детских садах столицы вспыхнула вспышка дизентерии. Родители заявили минимум 31 заболевшем ребёнке. Как объявил Роспотребнадзор, вспышка кишечной инфекции в нескольких детских садах на юго-востоке Москвы произошла из-за некачественного творога, производимого на одном из предприятий молочной продукции Липецкой области.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор назвал причину дизентерии в детских садах Москвы