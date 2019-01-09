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Ярославская епархия призывает врачей отказаться от проведения абортов

Общество

Хотя бы на один день

Ярославская епархия призывает врачей отказаться от проведения абортов
Иллюстрация: Yareparhia.ru

Ярославль, 9 января 2019, 14:03 — REGNUM  11 января 2019 года по благословению Митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, cоциальный отдел Ярославской епархии проведёт ежегодную акцию «Свеча памяти», направленную на привлечение внимания к проблеме убийства младенцев во чреве матери.

В рамках акции Церковь призывает государственные и частные учреждения здравоохранения провести «День тишины» и отказаться в этот день от планового проведения абортов.

Акция будет проходить перед Сретенским храмом в Депутатском переулке Ярославля, время проведения: с 12:00 до 15:00. Все неравнодушные смогут зажечь символические свечи, получить информацию по профилактике абортов, услышать позицию Церкви по актуальным вопросам сохранения семьи.

Во всех храмах Ярославской Епархии после Божественной Литургии священнослужители обратятся со словами проповеди о ценности человеческой жизни, радости материнства и недопущении легитимизации греха аборта.

День акции выбран не случайно. 11 января Русская Православная Церковь поминает младенцев, убитых в Вифлееме по приказу жестокого царя Ирода. Согласно церковному преданию, число погибших составило около четырнадцати тысяч. Церковь почитает их как первых мучеников за Христа.

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