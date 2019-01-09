В Петербурге волонтерам предложили участвовать в реставрационных работах

Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В Петербурге могут разрешить волонтерам заниматься реставрацией объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате депутата Заксобрания, главы комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Четырбок и его коллега по «Единой России» Анастасия Мельникова внесли на рассмотрение городского парламента проект соответствующий законопроект.

Сегодня лица, которых подпускают к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие лицензии и аттестации. Эти требования действуют, чтобы предотвратить причинение объектам какого-либо вреда.

Однако нередко на объектах-памятниках требуются работы, для которых не нужно ни специальных знаний, ни высокой квалификации, считают депутаты. Например, расчистка прилегающей территории.

Парламентарии подчеркивают, что в случае принятия закона добровольцы будут трудиться под руководством опытных аттестованных специалистов, которые их обучат и проконтролируют.

Добавим, только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Петербурге удалось привлечь более 2 тыс. волонтеров.