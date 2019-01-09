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Названа дата оглашения приговора по делу о бойне в Екатеринбурге

Общество

Оно начнётся 21 января

Екатеринбург, 9 января 2019, 13:59 — REGNUM  Приговор участникам массовых беспорядков на улице Депутатская в Екатеринбурге начнут оглашать 21 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном суде.

Оглашение приговора запланировано на 11:00 по местному времени, уточнили в суде.

Ранее все 19 подсудимых выступили с последним словом. Они отказались признавать за собой какую-либо вину и просят их отпустить. После этого судьи удалились в совещательную комнату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся 3 сентября 2016 года. 25 человек приехали на нескольких автомобилях к частному дому для выяснения отношений. Им противостояли трое находившихся внутри мужчин. Началась стрельба. 13 человек получили ранения, из них двое скончались.

Всего перед судом оказались 20 человек. Им вменили организацию и участие в беспорядках. Один из них был осуждён ранее — заключил сделку со следствием. Основной процесс стартовал в феврале 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начались прения в суде по делу о «бойне» на ул. Депутатской

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Массовые драки
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