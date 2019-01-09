В Дагестане расследуют убийство ребёнка в новогоднюю ночь

Махачкала, , 14:15 — REGNUM Уголовное дело по факту огнестрельного ранения трёхлетнего ребёнка в новогоднюю ночь возбуждено в Дагестане. Пуля, попавшая в мальчика, извлечена, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, что Шамиль из Дербента получил пулевое ранение в голову во время новогоднего салюта. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось. В министерстве здравоохранения Дагестана констатировали, что ранение было несовместимым с жизнью: пуля задела самые важные области мозга. Личность виновника трагедии, решившего пострелять в новогоднюю ночь, пока не установлена.

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Напомним, год назад, в новогоднюю ночь 2018 года в Чечне погибла 15-летняя девочка. В окно многоэтажного дома, из которого она смотрела на салют, попала одна из пуль, выпущенная сотрудником правоохранительного органа. Первоначально сообщалось, что это был сотрудник Росгвардии, однако в ведомстве открестились от виновника, сообщив, что мужчина был уволен еще до праздников.

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